Time Warner setzt auf frischen Wind!

TW hat sich im 1. Halbjahr solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 5,7% auf 15,1 Mrd $. Aufgrund der großen Filmerfolge verbesserte sich der Gewinn unterm Strich um 16,2% auf 3,15 $ pro Aktie. Besonders erfolgreich war die Comic-Verfilmung des Marvelklassikers „Wonder Woman“. Allein damit wurden fast 800 Mio $ in die Kassen gespült. Im digitalen Geschäft setzt der Medienkonzern dagegen nicht auf alte Klassiker, sondern eher auf frischen Wind. TW ist eine wichtige strategische Partnerschaft mit dem sozialen Fotonetzwerk Snapchat eingegangen.

TW muss mit den ärgsten Konkurrenten um die begehrten Sendeplätze wetteifern

Vereinbart wurde ein umfassender Content-Vertrag, der vorsieht, dass 10 verschiedene Serien exklusiv für Snapchat entwickelt werden. Der Schwerpunkt liegt hier auf Drama- und Comedy-Serien. TW will in den nächsten 2 Jahren fast 100 Mio $ in diese Snapchat-Filme investieren. Federführend sind die TW-TochtergesellschaftenHBO, Turner und Warner Bros. TW möchte so vor allem jüngeres Publikum erreichen. Doch die Idee stammt nicht direkt von TW. Die Konkurrenz war deutlich schneller.

Schon im vergangenen September haben NBC, ABC, BBC, CBS und ESPN vergleichbare Partnerschaften mit Snapchat geschlossen. TW muss also mit den ärgsten Konkurrenten um die begehrten Sendeplätze wetteifern. Aktuell wird nur ein Video pro Tag auf Snapchat veröffentlicht. Um allen Partnern gerecht zu werden, wird Snapchat die Anzahl auf 3 erhöhen. Wir sind gespannt, was sich aus dieser Partnerschaft entwickeln wird.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.