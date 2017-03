Time Warner: Solide Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Time Warner":

Time Warner hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 4,3% auf 29,3 Mrd $. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 2,4% auf rund 4 Mrd $. Besonders positiv hat sich das Filmund TV-Geschäft entwickelt. Hier konnte der Konzern große Erfolge feiern. Besonders im 4. Quartal überzeugte Time Warner mit seinem Kinohit „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“. Der Film spielt im Fantasy-Universum von Harry Potter, ohne dabei aber die bekannte Story zu wiederholen.

Der Nachrichtensender CNN soll stärker in Europa etabliert werden

Fans aus aller Welt strömten bereits am ersten Wochenende in die Kinos und ließen die Kassen klingeln. Der Erfolg ist nicht gerade überraschend. Harry Potter zählt zu den erfolgreichsten Kinoformaten der Welt. Jetzt sind weitere Fortsetzungen geplant. Dabei kann Time Warner aus dem Vollen schöpfen. Es sollen vier weitere Filme er

scheinen, die jährlich in die Kinos kommen sollen.

Damit ist die Umsatz- und Gewinnentwicklung in den nächsten Jahren sichergestellt. Im klassischen TV-Geschäft setzt Time Warner dagegen auf harte Fakten, anstatt auf Fantasy. Hier soll vor allem der Nachrichtensender CNN stärker in Europa etabliert werden. Allen voran ist die Expansion in die Schweiz geplant. Im Fokus steht dabei ein eigenes Fernsehprogramm, das über Finanzthemen berichten soll. Es wäre der erste landesweite Wirtschaftssender der Schweiz.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.