"Time Scanners": ZDFinfo mit sechsteiliger Reihe über historische Bauwerke (FOTO)

Die sechsteilige Reihe "Time Scanners - Geheimnisse in 3D" setzthistorische Bauwerke in ein neues Licht. Mit Laserscan-Technik decktdas Team um die Presenter Dallas Campbell und Steve Burrowsbautechnische Geheimnisse in Jerusalem, Machu Picchu, Petra, Gizeh,Rom und London auf. ZDFinfo sendet am Dienstag, 12. Juni 2018, von19.30 Uhr bis 22.30 Uhr die "Time Scanners"-Dokumentationen über dieheilige Stadt der Juden, Christen und Muslime, über die heilige Stadtder Inka, über die antike Hauptstadt der Nabatäer und über diePyramiden. Am Donnerstag, 14. Juni 2018, folgen von 20.15 Uhr bis21.45 Uhr in ZDFinfo die Filme über das Kolosseum und die St. Paul'sCathedral.Los geht es am Dienstag, 12. Juni 2018, 19.30 Uhr, mit der "TimeScanners"-Doku über Jerusalem, Standort einiger deraußergewöhnlichsten Bauwerke, geprägt von Tausenden JahrenGeschichte, Politik und Konflikten. Wissenschaftler gehen mitLaserscan-Technik etwa der Frage nach: Wie schuf König Herodes dasgrößte Bauwerk seiner Zeit?Wie die heilige Stadt der Inkas erbaut wurde, erkundet amDienstag, 12. Juni 2018, ab 20.15 Uhr die "MachuPicchu"-Dokumentation der "Time Scanners"-Reihe. Wie konstruiertendie Inkas eine Stadt auf einem Bergrücken? Wozu dienten die Terrassenan den Hängen und dem noch höher gelegenen Huayna Picchu? Wie wurdensie befestigt? Und wie haben die Inkas ihre über 2400 Meter hochgelegene Stadt mit Wasser versorgt?Die antike Stadt Petra im heutigen Jordanien rückt am Dienstag,12. Juni 2018, ab 21.00 Uhr, in den Blick. Wie wurde das größteBauwerk der Stadt, das 45 Meter hohe, sogenannte Kloster, aus demFels gehauen? Welche Geheimnisse birgt der große, offene Platz davor?Und was verraten die Strukturen im Stadtzentrum Petras über dieAmbitionen seiner Erbauer?Die Pyramiden von Ägypten gelten auch heute noch - mehr als 4500Jahre nach ihrer Erbauung - als Sinnbild für das technische Genie deralten Ägypter. Das Konzept dazu wurde im Verlauf von nur 100 Jahrenüber einzelne Etappen hinweg perfektioniert. Am Dienstag, 12. Juni2018, 21.45 Uhr, verfolgt die Dokumentation "Die Pyramiden" dieEntstehung der reinen Pyramidenform.Am Donnerstag, 14. Juni 2018, 20.15 Uhr, geht die "TimeScanners"-Reihe zunächst den bautechnischen Geheimnissen des antikenKolosseums in Rom nach. Wie könnte das rätselhafte Dach desKolosseums funktioniert haben? Und wie schneidet die antike Arena ineinem Computertest gegen ein Sportstadion aus dem 21. Jahrhundert ab?Die 350 Jahre alte St.-Paul's-Kathedrale in London rückt im Anschlussab 21.00 Uhr in den Blick: von ihrer weltberühmten Kuppel bis zu denSpuren der Geschichte - der Scanner bietet dem Filmteam neueMöglichkeiten, diese zu analysieren.