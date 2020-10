Time Out enthüllt die 40 coolsten Viertel der Welt aktuell

London (ots/PRNewswire) - Time Out veröffentlicht jährlich eine Liste der besten Stadtviertel der Welt, die nach Spaß, Essen, Kultur und Gemeinschaftsgeist ausgewählt werdenTime Out enthüllte heute die 40 coolsten Viertel der Welt: die Orte, die während der Turbulenzen des Jahres 2020 ein Gleichgewicht zwischen großartiger lokaler Kultur, Essen und Spaß und Unterstützung und Freundlichkeit für ihre Gemeinden bieten.Seit 2018 wird die jährliche Liste aus den Meinungen der Einheimischen im Rahmen der jährlichen Umfrage zum Time Out-Index unter mehr als 38.000 Bewohnern der Weltstädte zusammengestellt und beantwortet, wo sie ihre Zeit am liebsten in ihrer Stadt verbringen. Um die diesjährige Rangliste zu erstellen, berücksichtigte das globale Netzwerk von Time Out-Redakteuren und -Experten nicht nur großartige Schwingungen, Essen, Trinken, Nachtleben und unabhängige Kultur, sondern auch den Gemeinschaftsgeist und lobte die Stadtviertel, in denen die Menschen bedingungslose Liebe und Unterstützung für die Gemeinden und lokalen Unternehmen zeigten, die die Seele der Stadt repräsentieren.Das Viertel, das den ersten Platz erreicht hat und als das coolste Viertel der Welt bezeichnet wird, ist das Esquerra de l'Eixample in Barcelona. Trotz seines Images als Wohnviertel der katalanischen Hauptstadt hat es im Jahr 2020 mit Nachbarschaftsinitiativen wie den Hidrogel Sessions, bei denen Nachbarn während der Abriegelung auf ihren Balkonen Massentanzparties organisierten, einen unglaublichen Gemeinschaftsgeist gezeigt. Es beherbergt auch eine Vielzahl wichtiger Treffpunkte, wie den von der Gemeinde betriebenen Garten Espai Germanetes, und große unabhängige Unternehmen wie Odd Kiosk: den weltweit ersten Kiosk für LGBTQ+-Magazine.James Manning, International Editor von Time Out, sagte:"Angesichts des weltweiten Reiseaufkommens geht es in diesem Jahr bei unserer jährlichen Liste der coolsten Viertel der Welt weniger um die Planung Ihrer nächsten Reise als vielmehr darum, die Hotspots zu feiern, die für die Entwicklung des städtischen Lebens richtungsweisend sind. In schwierigen Zeiten sind Stadtviertel wichtiger denn je - und dies sind Orte, an denen die Seele der Stadt dank unabhängiger Unternehmen, lokaler Kultur und Gemeinschaftsinitiativen voll zur Geltung kommt. Betrachten Sie diese Liste als einen weltweiten Applaus für die Stärke, den Geist und die Widerstandsfähigkeit der Stadtbewohner."Time Out ermutigt Stadtbewohner, ihre Lieblingsplätze in der Nachbarschaft durch #LoveLocal zu teilen.Die vollständige Liste findet man unter timeout.com/coolest-neighbourhoods (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940648-1&h=4138341894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940648-1%26h%3D2984549904%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.timeout.com%252Fcoolest-neighbourhoods-in-the-world%26a%3Dtimeout.com%252Fcoolest-neighbourhoods&a=timeout.com%2Fcoolest-neighbourhoods)1. Esquerra De L'Eixample, Barcelona2. Downtown, LA3. Sham Shui Po, Hong Kong4. Bedford-Stuyvesant, New York5. Yarraville, Melbourne6. Wedding, Berlin7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghai8. Dennistoun, Glasgow9. Haut-Marais, Paris10. Marrickville, Sydney11. Verdun, Montreal12. Kalamaja, Tallinn13. Hannam-dong, Seoul14. Bonfim, Porto15. Ghosttown, Oakland16. Chula-Samyan, Bangkok17. Alvalade, Lissabon18. Noord, Amsterdam19. Centro, São Paulo20. Holesovice, Prag21. Lavapiés, Madrid22. Opebi, Lagos23. Narvarte, Mexiko-Stadt24. Uptown, Chicago25. Little Five Points, Atlanta26. Wynwood, Miami27. Phibsboro, Dublin28. Nørrebro, Kopenhagen29. Bugis, Singapur30. Gongguan, Taipei31. Soho, London32. Binh Tanh, Ho Chi Minh-Stadt33. Melville, Johannesburg34. Kabutocho, Tokyo35. Porta Venezia, Milan36. Taman Paramount, Kuala Lumpur37. Allston, Boston38. Bandra West, Mumbai39. Arnavutköy, Istanbul40. Banjar Nagi, Ubud Pressekontakt:pr@timeout.comFotosInformationen zu Time Out Group plcTime Out Group ist ein globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das die Menschen inspiriert und es ihnen ermöglicht, das Beste der Stadt zu erkunden und zu genießen. Seine digitale und physische Präsenz umfasst Websites, Zeitschriften, Live-Veranstaltungen und den Time Out Market. Über diese Plattformen verteilt Time Out seine kuratierten Inhalte rund um das beste Speisen- und Getränkeangebot, Musik, Theater, Kunst, Reisen und Unterhaltung in 328 Städten und in 58 Ländern. Time Out, das am AIM gelistet ist, hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich.Original-Content von: Time Out, übermittelt durch news aktuell