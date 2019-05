TimeRide lässt München fliegen: Neue Attraktion ermöglicht Zeitreise durch Bayerns Geschichte (FOTO)

Köln (ots) -Ab diesem Sommer hebt München ab! Denn TimeRide eröffnet noch indiesem Jahr seine neueste Attraktion direkt in der MünchnerInnenstadt und nimmt seine Besucher mit auf einen einzigartigen Flugüber Bayern. Dank moderner Virtual-Reality-Technik reisen sie durchrund 5.000 Jahre Geschichte.TimeRide erfüllt Träume: Mit dem neuen TimeRide in München könnendie Besucher nicht nur eine einzigartige Zeitreise machen, sondernden Traum vom Fliegen wahr werden lassen! Und was wäre besser alsFluggerät geeignet, als ein Entwurf des bayerischen Visionärsschlechthin? König Ludwig II. hatte die Idee eines fliegendenPfauenwagens; TimeRide erweckt ihn jetzt zum Leben.Im majestätischen Pfauenwagen fliegen die Besucher nicht etwa ineine einzige Epoche, sondern gleich durch 5.000 Jahre bayerischeGeschichte: Auf ihrem Weg begegnen sie unter anderem Barbarossa,erleben die erste Zugfahrt Deutschlands oder werden Zeugen des erstenOktoberfestes. Über 21.500 Gebäude, 2,5 Millionen Bäume und mehr als80.000 Menschen lassen die detailgetreue virtuelle Welt entstehen, indie der Besucher mit Haut und Haar eintaucht."Als Münchner Unternehmen lag es uns sehr am Herzen, einenTimeRide in der bayerischen Metropole zu eröffnen. Zu demaußergewöhnlichen Konzept hat uns niemand Geringeres als König LudwigII. inspiriert: Sein Traum vom Fliegen und seine ungewöhnliche Visiondes Pfauenwagens bieten das perfekte Setting für unsere himmlischeZeitreise durch Bayerns Geschichte.", Jonas Rothe, Gründer undGeschäftsführer der TimeRide GmbH.Die Tour ist sowohl für Einzelpersonen ab 6 Jahren, als auch für(Schul-)Gruppen ab acht Personen konzipiert und dauert ca. 45Minuten.Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 Uhr bis 20 UhrAdresse: Tal 21, 80331 MünchenTicket- und Gutscheinpreise:- Einzelticket Erwachsene: 15,50 Euro (Wochentag), 16,50 Euro(Wochenende)- Ermäßigt (Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren, Studenten,Azubis, München Card Inhaber): 12,50 Euro (Wochentag), 13,50Euro (Wochenende)- Familien Ticket (2 Erw. + 1 Kind oder 1 Erw. + 2 Kinder): 38,50Euro (Wochentag), 41,50 Euro (Wochenende) (jedes weitere Kind9,00 Euro bzw. 9,50 Euro am Wochenende)- Gruppentarif ab 8 Personen je 12,50 Euro (Wochentag), 14,00 Euro(Wochenende)- Schülergruppen pro Schüler 8,00 EuroÜber die TimeRide GmbHDie 2016 in München gegründete TimeRide GmbH entwickelt undbetreibt lokalhistorische, touristische Attraktionen. TimeRide stehtfür stationäre Ladenlokale, die geschichtliches Wissen auf emotionaleArt und Weise vermitteln. Dank moderner Technologien wie VirtualReality (VR) in Kombination mit haptischen Elementen wie Vibrationenund Fahrtwind tauchen die Besucher in das Leben und Treibenausgewählter Epochen ein. Der erste TimeRide in Köln verzeichnete inrund eineinhalb Jahren eine sensationelle Besucherzahl von über200.000. Der zweite deutsche TimeRide öffnete Ende 2018 in Dresdenseine Tore. Das Unternehmen wurde 2018 mit dem renommiertenBayerischen Gründerpreis und dem Münchner Gründerpreis ausgezeichnet.Zudem ist die TimeRide GmbH Preisträger des DeutschenTourismuspreises 2018.Pressekontakt:TimeRide GmbHLisa ChristeleitPR- & Communication ManagerinAlter Markt 36-42, 50667 KölnTel. : +49 (0) 221 270 599 17Mobil : +49 (0) 151 146 172 57Mail: l.christeleit@timeride.dewww.timeride.deOriginal-Content von: TimeRide GmbH, übermittelt durch news aktuell