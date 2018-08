Time4Green: 6 Wochen besonders nachhaltig shoppen bei Tchibo / Vom Ocean Plastic Badeanzug über die innovative Regenjacke bis zum recycelten Wollmantel (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Textilindustrie gehört zu den wasser- und energieintensivstenBranchen und trägt damit erheblich zur globalen Umweltbelastung bei.Der Hamburger Konzern Tchibo ist sich als einer der großenModehändler Deutschlands seiner Verantwortung bewusst. Bereits seitmehr als zehn Jahren optimiert das Unternehmen kontinuierlich seinenMaterialeinsatz und die Herstellungsprozesse. Dazu gehören dieschrittweise Reduzierung von schädlichen Chemikalien in denLieferketten, der Einsatz von nachhaltigen Materialien, wie recycelteKunststoffe und Textilfasern oder Bio-Baumwolle, und die permanenteAusweitung des Angebots an hochwertigen, nachhaltigen Kaffees.Unter dem Motto #Time4Green stellt Tchibo von Mitte August bisEnde September (Kalenderwochen 33 bis 38) nachhaltigeProdukthighlights in den Mittelpunkt seiner Wochenwelten undKaffeesortimente: von Sportmode über FAIRTRADE Kaffees bis hin zurGreen Fashion Kollektion setzt Tchibo auf umweltfreundliche Rohstoffeund Herstellungsprozesse.Kunden wünschen sich nachhaltig produzierte ModeNeben der Umwelt und den Menschen in der Lieferkette profitierenauch Verbraucher von den nachhaltigen Produkt-Kollektionen. Geradebei Kleidung, die wir direkt am Körper tragen, vermitteln ökologischunbedenkliche Materialien ein gutes Gewissen und ein sicheres Gefühl.Das gilt insbesondere für Kinderbekleidung. Laut einerrepräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Dr. Grieger &Cie. aus dem Jahr 2016 halten knapp drei Viertel der DeutschenNachhaltigkeit in Bezug auf Mode für wichtig. Drei von zehn Deutschenhaben laut der Umfrage in den vergangenen zwölf Monaten bereitsmindestens ein nachhaltig produziertes Kleidungsstück gekauft.Sportbekleidung mit Ocean Plastic (Kalenderwoche 33)Teile der ab dem 14. August erhältlichen Sport-Kollektion bestehenaus ECONYL®-Garn, einer innovativen und nachhaltigen Nylonfaser, dieaus regenerierten Abfällen wie zum Beispiel Fischernetzen gewonnenwird. Müll belastet die Weltmeere und unsere Natur erheblich, dieProdukte aus ECONYL® Garn helfen, diese Abfälle zu reduzieren. Um einSport-Bustier aus der Tchibo Kollektion herzustellen, wurdenbeispielsweise 12,2 Gramm Fischernetze verarbeitet. Weitere Teile desSportsortiments wurden mit Polyester aus recycelten PET-Flaschenhergestellt. So stecken beispielsweise in jeder 3/4-Laufhose 17 PETFlaschen!Von Enten lernen - umweltschonende Imprägnierung vonRegenbekleidung (KW 36)Ab dem 4. September bietet Tchibo Regenbekleidung an. Tchibo setzthierbei auf die innovative und umweltfreundliche Imprägnierung:ecorepel®. Dieser Wasserschutz orientiert sich an der Natur, genauergesagt an Enten, die unter Wasser tauchen und mit trockenem Gefiederwieder auftauchen. Diese Textilausrüstung lässt Wasser abperlen undbeeinträchtigt die Atmungsaktivität der Fasern nicht.Um Kleidung für den Regen schmutz- und wasserabweisendauszurüsten, kommen in der Herstellung häufig noch schädlicheChemikalien zum Einsatz. Diese können in den Herstellungsländern überdie Abwässer in die Umwelt gelangen und die Natur und die Gesundheitder Menschen schädigen. Der Verzicht auf umweltbelastende Chemikaliensteht im Einklang des Tchibo Engagements in der DETOX-Kampagne vonGreenpeace.Der größte Hebel bei Tchibo: Bio-Baumwolle (KW 37)Am 11. September startet eine bunte Socken-Kollektion ausBio-Baumwolle bei Tchibo. Baumwolle ist mit einem Anteil von rund 50Prozent der wichtigste Rohstoff der Textilproduktion. Pro Tonnekonventionell produzierter Baumwolle werden knapp 27.000 KubikmeterWasser verbraucht, was unter anderem zur Austrocknung des Aralseesführte. Über 80 Prozent der Baumwolle für Bekleidungs- undHeimtextilien bei Tchibo stammen bereits aus nachhaltigen Quellen,bei denen ein geringerer Wasserbedarf besteht. Allein 2017 hat dasUnternehmen 50 Millionen Produkte mit Bio-Baumwolle hergestellt,wodurch rund 19 Milliarden Liter Wasser im Anbau eingespart wurden.Zeitlos und nachhaltig: Green Fashion (KW 38)Die Green-Fashion-Kollektion, die ab dem 18. September erhältlichist, kombiniert nachhaltige Materialien mit langlebigen Designs.Neben nachhaltiger Baumwolle kommen recycelte Synthetikfasern undrecycelte Wolle zum Einsatz. Alte Wollprodukte und Wolle, die beimScheren von Schafen ungenutzt abfällt, werden zu neuen Produktenverarbeitet. Die klassischen Styles von Mantel und Culotte, überKleider bis hin zu Blusen sorgen zudem für einen langen Gebrauch derKleidung. Denn diese ist trendunabhängig und zeitlos schön - GreenFashion eben.Und was ist mit Kaffee?Nachhaltig produzierte Kaffees gehören beim Hamburger Kaffeerösterschon lange zum Dauersortiment, zum Beispiel die FAIRTRADE-zertifizierten Barista Kaffees, aus denen Latte Macchiato, Espressound Co. gezaubert werden oder die Rainforest Alliance- undBio-zertifizierte Privat Kaffee Range, die für Filterkaffee verwendetwird. Zu dem umfangreichen Engagement gehören auch das Angebot vonMehrwegbechern und zu 100% recycelbare Kaffeekapseln.Weiteres Bildmaterial unter folgendem Link: https://bit.ly/2vzkYvxÜber TchiboTchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. Über Tchibo
Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht
Ländern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, rund 22.300 Depots
im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses
Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und
dem Einzelportionssystem Cafissimo die wöchentlich wechselnden Non
Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an.
Tchibo erzielte 2016 mit international rund 12.000 Mitarbeitern 3,3
Milliarden Euro Umsatz. 