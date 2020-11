Timberland -Wa: Verständliche Reaktion?

Der Timberland -Wa-Kurs wird am 14.11.2020, 11:45 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 22.44 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Unsere Analysten haben Timberland -Wa nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Timberland -Wa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 2,77 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,32 Prozent im Branchenvergleich für Timberland -Wa bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent im letzten Jahr. Timberland -Wa lag 15,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Timberland -Wa in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Timberland -Wa wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Timberland -Wa hat mit einer Dividendenrendite von 3,48 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.07%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt +0,41. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Timberland -Wa-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

