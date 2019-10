Timberland PRO rollt den europäischen Markt auf / Launch der Premiummarke für nachhaltige Workwear mit Stil (FOTO)

Berlin (ots) -Als neue Premiummarke für Workwear in Europa präsentiert sichTimberland PRO® auf der A+A in Düsseldorf erstmals deminternationalen Fachpublikum. Mit einer eigenen Linie für deneuropäischen Markt knüpft die Marke an die Tradition derHandwerkskunst und Innovation an, die mit dem legendären gelbenStiefel von Timberland im Jahr 1973 in Amerika begann.In den USA und Kanada ist Timberland PRO® als Premiummarke fürnachhaltige Workwear mit Stil schon seit 20 Jahren fest im Marktetabliert. Nun kommt das zum VF-Konzern zugehörige Unternehmen miteiner eigenen Produktlinie für den anspruchsvollen europäischenTräger auf den Markt - so auch in Deutschland, Österreich und derSchweiz. Das Augenmerk liegt dabei auf Nachhaltigkeit, intelligentenTechnologien und Stil. Über allem steht die Funktionalität, die dieTräger dabei unterstützt, sich stetig wechselnden undherausfordernden Arbeitsbedingungen sicher anzupassen.Zur vollständigen Pressemitteilung, weiteren Fotos und demaktuellen Katalog kommen Sie hier: https://t1p.de/rubeÜber eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.Für weitere Informationen und Interviewanfragen stehen wir Ihnensehr gern zur Verfügung.Pressekontakt:Timberland PRO Presse DACHMelanie StreichTel.: +49 171 177 56 10E-Mail: mail@melaniestreich.deNathalie HerediaTel.: +49 162 97 586 29E-Mail: nathalie.heredia@artfulcom.deOriginal-Content von: Timberland PRO, übermittelt durch news aktuell