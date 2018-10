Timbercreek: So könnte es weitergehen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Timbercreek unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die Timbercreek-Aktie notierte am 03.10.2018 mit 9,39 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Timbercreek entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Timbercreek. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Timbercreek erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (10,25 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 9,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,39 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Timbercreek erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Timbercreek aktuell 7,35. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +4,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance". Timbercreek bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.