Erfurt (ots) -Auch Moderator Tim Gailus und Hund Luis von "Timster" (KiKA)stimmen sich an den Adventssamstagen um 17:45 Uhr auf Weihnachtenein. Zur vorgezogenen "Timster"-Bescherung am 22. Dezember liest Timdann gemeinsam mit der "Marmeladenoma" eine Wunschgeschichte derZuschauer*innen, für die ab 1. Dezember auf kika.de gevotet werdenkann."Timster"-Sendung am 1. Dezember um 17:45 Uhr:"Adventsgemütlichkeit"Die Zuschauer*innen können sich am 1. Dezember auf Buch-Tipps vonTim und den "Timster Buch-Testern" freuen. Außerdem wird die Adaptiondes Kinderbuchklassikers "Der Grinch" als 3D-Animationsabenteuervorgestellt. Bei einem "Grinch"-Quiz auf kika.de winkt eineOriginalzeichnung zum Film von Otto Waalkes als Gewinn."Timster-Treff" am 1. Dezember um 18:00 Uhr live auf kika.deBeim "Timster-Treff: Leseclub 4" auf kika.de sind die JungautorenJacob Leffers und Emil Woermann zu Gast im Studio. In ihrem Buch"Secret Book for digital boys" zeigen und erklären sie, wie man eineÜberwachungskamera baut, einen YouTube-Kanal erstellt oder tolleBilder fotografiert. Die Zuschauer*innen können ihre Fragen undKommentare direkt ins Studio senden."Timster"-Sendung am 8. Dezember um 17:45 Uhr: "Drei Haselnüssefür Tim"Für alle, die immer noch keine coole Idee für Weihnachtsgeschenkehaben, hat Tim die Lösung: Bei "Timster" gibt's drei verrückteZaubernüsse mit Ideen. Außerdem schaut Tim hinter die Kulissen von"Schloss Einstein"."Timster"-Sendung am 15. Dezember um 17:45 Uhr: "Adventspost"In der Vorweihnachtszeit haben vor allem die fleißigen Mitarbeiterder Post jede Menge zu tun. Tim schaut sich das ganz genau an: Waspassiert mit seinem Weihnachtspäckchen, nachdem er es bei der Postabgegeben hat?"Timster"-Sendung am 22. Dezember um 17:45 Uhr: "DeineWeihnachtsgeschichte"Normalerweise liest sie bei YouTube Märchen vor - die"Marmeladenoma". Sie ist kurz vor Heiligabend zu Gast bei Tim imStudio. Gemeinsam lesen sie die Lieblingsgeschichte derZuschauer*innen, passend dazu gibt es animierte Illustrationen. Vom1. bis 19. Dezember kann auf kika.de/timster gevotet werden. Zur Wahlstehen Klassiker wie "Eine Weihnachtsgeschichte" und "Der kleineLord" sowie "Das letzte Schaf", in dem sieben verrückte Schafe aufder Suche nach der Krippe sind."Timster" ist eine Ko-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher undApps) und NDR (Kino, Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung vonKiKA (Tutorials, Gaming und Rahmenmoderation). VerantwortlicheRedakteurin der Sendungen im Dezember ist Steffi Warnatzsch-Abra(KiKA).Die Folgen des Medienmagazins sind nach Ausstrahlung auf kika.deund im KiKA-Player abrufbar. Weitere Informationen und Fotos findenSie auf kika-presse.de.