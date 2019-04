"Tim Wiese, für mich bist Du eine Wrestling-Tussi!" (FOTO)

Unterföhring (ots) -Das nennt man eine Kampfansage: "Tim Wiese, Du Luftpumpe. Für michbist Du eine Wrestling-Tussi!", tönt Martial Arts-Fighter LesleyAdamu (23, Düren) vor der heutigen ProSieben-Show "SuperheroGermany". "Beim Wrestling schnattert man viel, aber bei 'SuperheroGermany' zählt, was du drauf hast!" Ob Lesley Adamu heute in dasFinale einzieht und gegen Tim Wiese antritt, entscheidet sich ab20:15 Uhr auf ProSieben.Zu "Superhero Germany":Harte Muskeln für harte Duelle: Je acht Athletinnen und achtAthleten treten in jeder Ausgabe "Superhero Germany" inkräftezehrenden K.o.-Duellen gegeneinander an - bis die beiden bestenim Finale stehen. Dort treffen sie auf Ex-Nationalspieler Tim Wieseund NFL-Crack Björn Werner oder Speerwurf-Weltmeisterin ChristinaObergföll sowie die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley.Welcher Alltagsathlet setzt sich gegen die bärenstarkenAusnahmesportler durch und nimmt den Titel "Superhero Germany"inklusive 25.000 Euro mit nach Hause? Präsentiert wird diePhysical-Event-Show von Patrick Esume."Superhero Germany" am Samstag, 27. April 2019, um 20:15 Uhr aufProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell