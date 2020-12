Tim Werner zum neuen Vorsitzenden des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV gewählt

Berlin (ots) - Die Mitglieder des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV haben Tim Werner, Vorstandsvorsitzender der Mainstream Media AG, einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Damit folgt er in dieser Funktion Katharina Behrends, der früheren Managing Director NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH, die nach ihrem Ausscheiden bei NBC Universal im September den Vorsitz im AK Pay-TV abgegeben hatte.Katharina Behrends: "Ich bedanke mich bei allen Arbeitskreismitgliedern sowie den Vorständen und der Geschäftsstelle des VAUNET für die langjährige und immer sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir haben viele Jahre hart und letztlich erfolgreich daran gearbeitet, dass Pay-TV und zunehmend Paid-Video in Deutschland mit seinen starken Programmen und vielfältigen Angeboten die Menschen überzeugt und im Massenmarkt angekommen ist. Der AK Pay-TV im VAUNET als Interessenvertretung der Veranstalter von entgeltfinanzierten audiovisuellen Angeboten in Deutschland hat dazu einen wichtigen Beitrag leisten können. Ich wünsche Tim Werner, den ich aus vielen Jahren guter Zusammenarbeit persönlich wie fachlich sehr schätze, viel Spaß und Erfolg bei dieser schönen Aufgabe."Tim Werner: "Ich möchte mich bei Katharina Behrends ganz herzlich für ihre erfolgreiche Amtszeit bedanken. Unter ihrer Führung hat der Arbeitskreis Pay-TV die Branchenkommunikation enorm weiterentwickelt und sie hat es dabei immer verstanden, die Interessen von Pay-TV und Paid-Video zu kombinieren. Genau das wird auch meine große Herausforderung sein, auf die ich mich sehr freue. Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, auch den kleineren Playern eine Stimme zu geben. Die Corona-Pandemie hat zu einer gestiegenen Aufmerksamkeit und zunehmenden Nutzungszahlen in allen Bereichen von Bezahlangeboten geführt. Ich blicke mit großer Zuversicht auf die weitere Entwicklung von audiovisuellen Paid-Content-Angeboten in Deutschland und freue mich darauf, die anstehenden Aufgaben mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam anzugehen."Tim Werner ist seit 2019 Vorstandsvorsitzender der Mainstream Media AG, wo er die Pay-TV-Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV leitet. Als Geschäftsführer der Mainstream Networks Holding verantwortet er außerdem die internationalen Tätigkeiten der Mainstream Media AG. Er ist langjähriges Mitglied des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV.Über den AK Pay-TV beim VAUNETDer VAUNET Arbeitskreis Pay-TV ist das Branchenforum der Pay-TV- und Pay-TV-on-Demand-Anbieter in Deutschland. Schwerpunkt der gemeinsamen Plattform ist der Dialog mit allen für Pay-TV und Paid-Video-on-Demand relevanten Marktpartnern sowie die regelmäßige Kommunikation zur Pay-TV-Marktentwicklung in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz (vgl. VAUNET-Pressemitteilung vom 21. Juli 2020 "Pay-TV feiert neue Zuschauerrekorde und investiert in lokale Eigenproduktionen (https://www.vau.net/pressemitteilungen/content/pay-tv-vod-angebote-2020)").Downloads:Pressefoto Tim Werner (https://www.vau.net/pressebilder/content/pressebild-tim-werner-neuen-vorsitzenden-vaunet-arbeitskreises-pay-tv-gewaehlt)VAUNET-Publikation "Pay-TV in Deutschland 2019/2020 (https://www.vau.net/system/files/documents/vaunet-publikation_pay-tv-in-deutschland-2020.pdf)"Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiert seit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNETT | +49 30 3 98 80-100, E | giersberg@vau.netPressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell