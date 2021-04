Tim S. Tabrizi verlässt WS Audiology zum 30. April 2021

Frankfurt am Main/Königstein (ots) - Zum 30. April 2021 verlässt Tim S. Tabrizi (http://www.shahriartabrizi.de), Mitglied des Vorstands und Chief Procurement Officer des Hörgeräteherstellers WS Audiology (http://www.wsa.com), das Unternehmen auf eigenem Wunsch. Als anerkannter Experte im Bereich Transformation, Digitalisierung, Industrie 4.0, Artificial Intelligence und Disruptive Technologies wird er sich in Zukunft auf diese Themen als Berater, Key Note Speaker und Aufsichtsrat konzentrieren.In den vergangenen zwei Jahren begleitete Tim S. Tabrizi erfolgreich den Zusammenschluss von Sivantos mit dem dänischen Unternehmen Widex. Die von ihm verantworteten Synergieprogramme resultierten für das Unternehmen in signifikanten Kosteneinsparungen. Und die gleichzeitig initiierten Innovationsoffensiven eröffneten zahlreiche neue effektive Potentiale. Gemeinsam mit seinem Team führte er effiziente Prozesse und Strukturen auf globaler Ebene ein. Somit wurde - auch während der Covid-19 Krise - die Lieferfähigkeit des Unternehmens jederzeit sichergestellt.2014 verkaufte Siemens die Hörgerätesparte an den Private Equity Investor EQT. Siemens Audiology wurde Sivantos. 2019 fusionierte Sivantos mit dem dänischen Familienunternehmen Widex. Dadurch entstand der weltweit größte Hörgerätehersteller WS Audiology mit insgesamt rund 2 Milliarden Euro Umsatz und 10.000 Mitarbeitern. Im Zuge dieses Mergers wurde Tim S. Tabrizi Mitglied des Vorstandes von WS Audiology.Seine Karriere startete er bei Daimler und T-Systems, bevor er 2007 zur Siemens AG wechselte. Im damaligen Bereich Siemens Enterprise Communications (heute Unify Software & Solution GmbH & Co KG) verantwortete er die Einführung diverser Softwaresysteme im Einkaufsbereich und begleitete den Spin-off dieses Bereichs aus der Siemens AG.2011 wechselte Tim S. Tabrizi von der Telekommunikation in die Medizintechnik zur Siemens Audiology. Er übernahm für das in Erlangen und Singapur beheimatete Unternehmen den Auf- und Ausbau des globalen Einkaufsteams und verantwortete als Digital Transformation Manager die Umsetzung gezielter Innovationsprojekte.Pressekontakt:Tim Shahriar Tabrizi+ 491741614254info@shahriartabrizi.dewww.shahriartabrizi.deOriginal-Content von: Tim Shahriar Tabrizi, übermittelt durch news aktuell