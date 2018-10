Köln (ots) - Von der Zeitschrift ins Fernsehen: RTLplus plant fürAnfang 2019 eine tägliche Kochsendung auf Basis der erfolgreichenZeitschrift "essen & trinken Für jeden Tag" von Gruner + Jahr und TimMälzer. Die Dreharbeiten sind diese Woche im Kochstudio von TimMälzers Restaurant "Bullerei" in Hamburg gestartet. Geplant sindvorerst 82 Folgen à 60 Minuten für 2019. Der Starkoch fungiert mitseiner Firma tibool Media als Produzent der RTLplus Sendung "essen &trinken - Für jeden Tag". Koproduzent ist Riverside Entertainment.Vor der Kamera stehen zwei kompetente und sympathische Kochteamsaus bekannten Fernsehköchen: Die Schweizer Chefköchin Meta Hiltebrand(35) und Koch-Küchenmeister Ludwig Heer (37) sowie dieKonditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber (41) und derKochspezialist Ronny Loll (42). Die Teams kochen im Wechsel zu zweitjeweils ein leckeres 3-Gänge -Menu - und das täglich von montags bisfreitags. Analog zu den aktuellen Ausgaben von "essen & trinken - Fürjeden Tag" steht jede Sendung unter einem bestimmten Motto wie z.B."Süßer Herbst", "Kürbis & Co." oder "Rund um die Kartoffel". DasKonzept der Kochsendung ist wie das der Zeitschrift: Schnell!Einfach! Lecker! Denn was köstlich ist, muss nicht unbedingt vielAufwand bedeuten. Alle Rezepte stammen aus der renommierten G + JKüche, sind einfach und schnell nach zu kochen, immer mit dembesonderen Pfiff und der Gelinggarantie. Die Zuschauer dürfen sichauf genaue Einkaufslisten, klare Zubereitungsanleitungen, nützlicheTipps und Tricks freuen sowie jede Menge Spaß und gute Unterhaltungrund um Küche und Kochen.Tim Mälzer: "Ich freue mich sehr darüber, dass RTLplus sichentschieden hat, ein tägliches Kochformat zu produzieren, bei dem esmal nicht um einen Wettbewerb oder prominente Gäste oder beides geht,sondern um das Kochen und den Service rund ums Kochen selbst. Meinegesamte TV-Karriere fußt auf einem erfolgreichen täglichen TV-Format,dass den Zuschauern zu Hause das Kochen näher gebracht undhoffentlich geholfen hat, Kochen als etwas eigentlich Unkomplizierteszu verstehen, das sehr viel Spaß machen kann! Dass ich jetzt alseiner der Produzenten mit meiner eigenen Firma tibool Media in meinemeigenen Studio neben der Bullerei mein Wissen und meine Erfahrungenan die nächste Köche-Generation weitergeben kann und das auch noch inKooperation mit meinem Print-Partner "essen & trinken - Für jedenTag", erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit für immerhin schon 15Jahre TV-Koch-Karriere. Ich freue mich schon auf die ersten fertigenFolgen und bin gespannt auf die Performance der vier Köchinnen undKöche!"Jan Peter Lacher, Senderchef RTLplus und BereichsleiterProgrammplanung RTL: "Es ist eine große Freude, mit zweifantastischen Kochteams, einer starken Marke und so erstklassigenPartnern eine tägliche Kochsendung mit leckeren, einfachen Rezeptenfür RTLplus zu realisieren. Unsere Zuschauer können sich auf vielenützliche Tipps und beste Unterhaltung freuen."Jan Spielhagen, Chefredakteur und Publisher »essen & trinken Fürjeden Tag«: "Das aufmerksamkeitsstarke TV-Format »essen & trinken Fürjeden Tag« macht die Marke, das Heft und seine Inhalte in neuerDimension sinnlich erlebbar: unterhaltsam, informativ undinspirierend. Mit Tim Mälzer und RTLplus haben wir großartige undkompetente Partner an unserer Seite, mit denen wir diesesKocherlebnis direkt in die Zielgruppe bringen und zu einem täglichenBegleiter der Zuschauer machen."Der Free TV Sender RTLplus ging am 4. Juni 2016 on air und richtetsich vor allem an die weiblichen Best Ager, aber natürlich auch analle Zuschauer, die unbeschwerte Unterhaltung und Nostalgie mögen.Der Sender bietet einen unterhaltsamen Mix aus beliebten Klassikernder erfolgreichen Sendermarke RTL und exklusiven Eigenproduktionenwie u.a. "Die Stunde danach", der Talk über den Dschungel nach "Ichbin ein Star - holt mich hier raus" oder Highlights wie "DieSchlagernacht 2018 - präsentiert von Inka Bause" am 5.12.18 "essen &trinken Für jeden Tag" wurde 2003 gegründet und liefert eine Vielzahlleckerer und kreativer Rezepte - im handlichen Kleinformat, jedenMonat neu. Praktisch und alltagstauglich, unkompliziert in derZubereitung, aber immer mit einer kleinen Überraschung, einembesonderen Pfiff, einer neuen Zutat und mit der bekannten Qualitätund Gelinggarantie von "essen & trinken". Tim Mälzer präsentiert injeder Ausgabe exklusiv für "essen & trinken Für jeden Tag" seineRezepte und verrät praktische Tricks und Kniffe rund ums Kochen undZubereiten.Pressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell