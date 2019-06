Tim Greve wechselt zur Constantin Film (FOTO)

München (ots) -Constantin Film verstärkt sein Team mit einem der besten Köpfe derBranche: Tim Greve wird ab 1. September 2019 demGeschäftsführungsteam der Constantin Film Produktion GmbH beitretenund zusammen mit Christine Rothe als Gesamtherstellungsleiter derConstantin Film Gruppe fungieren. Er ist seit mehr als 25 Jahren inder Branche, und war zuvor für die UFA Fiction als Herstellungsleitertätig. Tim Greve arbeitet bei Constantin Film an nationalen wieinternationalen Fernseh- und Kinoprojekten und wird im Kontextverändernder Produktionsanforderungen neue Strategien für die Zukunftmitentwickeln.Tim Greve: "Der Wechsel zur Constantin Film ist für mich einespannende Herausforderung, ebenso wie eine große Verantwortung. Ichdanke Martin Moszkowicz und Oliver Berben für Ihr Vertrauen in mich.Die Constantin Film ist ein einzigartiges Produktionsunternehmen, mitgroßer Tradition, blühender Kreativität und beeindruckender Manpower.Unter diesem Dach arbeiten einige der exzellentestenProduzentenpersönlichkeiten Deutschlands. Künftig in diesem Teammitgestalten zu dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz, Freude undeiner gehörigen Portion Aufregung."Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "DieProduktion steht im Zentrum der Aktivitäten der Constantin Film.Dieser Bereich ist von starkem Wachstum geprägt. Ich freue mich sehr,dass mit Tim Greve ein so erstklassiger Fachmann zu uns stößt. DiePosition der Constantin Film Produktion in diesem Bereich wird soplanmäßig weiter ausgebaut."Tim Greve (50) wechselt von der UFA Fiction zu Constantin Film, woer seit 2014 als fester Herstellungsleiter und zuvor als Freierarbeitete. Zu den größten Erfolgen dieser Zeit zählen vieleHigh-End-Serien und TV-Events, u.a. die mit dem International Emmyausgezeichneten Projekte "Unsere Mütter, unsere Väter" (PhilippKadelbach) und "Deutschland83" (Edward Berger, Samira Radsi).Ebenfalls verantwortete er zumeist historische und mehrfachpreisgekrönte Mehr- und Einteiler wie "Landgericht" (MatthiasGlasner), "Der gleiche Himmel" (Oliver Hirschbiegel), `Nackt unterWölfen´ (Philipp Kadelbach), "Der Turm", "Bornholmer Straße" (beideChristian Schwochow), "Bauhaus" (Gregor Schnitzler), "Deutschland86"(Florian Cossen, Arne Feldhusen) und beide Staffeln der ARDErfolgsserie Charité (Sönke Wortmann, Anno Saul), sowie aktuell u.a.die Netflix-Produktion "Betonrausch" (Cüneyt Kaya).Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 60 99E-Mail: filmpresse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell