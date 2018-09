Tim Bergmann, Franziska Weisz, Tom Beck, Sandra Borgmann, Kai Schumann, Annika Ernst u.v.m. spielen für SAT.1! Der Sender startet mit Star-Aufgebot in die Deutsche-Fiction-Season 2018/2019

Unterföhring (ots) - Hamburg, 27. September 2018. SAT.1präsentierte sein Deutsche-Fiction-Line-up für die neue Saison imAltonaer Kaispeicher. Mit großem Star-Aufgebot und in Anwesenheitvieler namhafter Produzenten stellte der Sender gestern vor rund 100geladenen Journalisten und Werbekunden seine großen TV-Serien,-Reihen und -Movies für die Season 2018/2019 vor."Unser Herz schlägt für die Deutsche Fiction! Mit derprogrammlichen Vielfalt und einer hohen Anzahl an Erstausstrahlungenist uns für die neue Season ein großer Sprung gelungen", erklärtSAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger. "Mit wiederkehrendenGeschichten und neuen Storys wird der Dienstagabend wieder einefeste, wöchentliche Verabredung für den Zuschauer sein. Und noch indiesem Jahr pilotieren wir vier weitere Serien, sodass wir die Anzahlder Erstausstrahlungen weiter signifikant erhöhen können."Yvonne Weber, Deutsche-Fiction-Leitung von ProSiebenSat.1 TVDeutschland, ergänzt: "Mit der neuen 'Einstein'-Staffel, den neuenSerien 'Der Bulle und das Biest' (AT) und 'Die Läusemutter' (AT)bieten wir am Dienstagabend eine enorme Vielfalt. UnsereThriller-Reihen und Movies mit Starbesetzung komplettieren denFiction-Slot. Und bereits im Oktober können die Zuschauer täglich beiunserer neuen SAT.1-Daily 'Alles oder Nichts' am Vorabendmitfiebern."Die Produktionen im Einzelnen:TV-Serien:"Alles oder Nichts": In der neuen täglichen Serie dreht sich allesnur um den Kampf zwischen Arm und Reich: Was passiert, wenn der Traumvom großen Geld Wirklichkeit wird? Wenn am Tag derTestamentseröffnung die Familie plötzlich größer ist als bekannt? Undmacht Geld wirklich glücklich? In der neuen SAT.1-Daily erfahren dieunehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen nach dem Tod einesschwerreichen Berliner Bauunternehmers von ihrem plötzlichenMillionenerbe - und seine Frau und die gemeinsamen Kinder vomunerwarteten Zuwachs im Familienimperium ... "Alles oder Nichts",tägliche Serie, ab 22.10., montags bis freitags um 18:30 Uhr"Einstein": Zwölf Mordfälle, zwei neue WGs und ein geheimesHandyvideo über ein vermeintliches Stelldichein! In der drittenStaffel der erfolgreichen SAT.1-Crimedy löst Tom Beck aliasverschrobener Professor Felix "Einstein" Winterberg seine Mordfälleerneut mit Bravour, doch diesmal überrascht uns das Genie mit einerneuen Seite: Einstein findet plötzlich Gefallen an seinerErsatzvaterrolle, als sich Elenas (Annika Ernst) Sohn bei ihmeinquartiert. Die Kommissarin wiederum hat mit den Folgen einerPartynacht zu kämpfen: Sie befürchtet, dass ans Licht kommen könnte,was zwischen Einstein und ihr passiert ist. Zwar erinnern sich beidean nichts, ihr Handyvideo lässt allerdings viele Peinlichkeitenvermuten ... "Einstein", Serie, dritte Staffel, Frühjahr 2019,dienstags, Prime Time, zwölf Folgen"Der Bulle und das Biest" (AT): Zwei Alphatiere auf Verbrecherjagd- Jens Atzorn und Rüde Rocky ermitteln in der neuenSAT.1-Action-Comedy. Bullmastiff Rocky soll eigentlich eingeschläfertwerden, nachdem er bei einem Einsatz ausgerechnet PolizeikommissarElias Decker (Jens Atzorn) angefallen hat. Doch der Kommissar erkenntschnell, dass das Biest, das ihn eben noch in seine empfindlichsteZone gebissen hat, ihn bei kniffligen Mordfällen auf die richtigeSpur bringen kann. Und so beweisen sie künftig als Team den richtigenRiecher und eine gehörige Portion Sturheit bei der Lösung haarigerFälle ... "Der Bulle und das Biest" (AT), Serie, Frühjahr 2019,dienstags, Prime Time, zehn Folgen"Die Läusemutter" (AT): Adaption des Sitcom-Hits aus Holland umeine alleinerziehende Mutter im schrägen Schulmilieu: Läusemutter -zu diesem niedrigsten Ehrenamt, das man an der Grundschule habenkann, wird die alleinerziehende Mutter einer neuen Schülerin berufen.Sie muss die Kinder auf Läuse untersuchen und ist anfangs imkomplizierten "Ökosystem" der Grundschule heillos überfordert. Fortanbefindet sie sich im Diskurs mit schrägen Charakteren, die penetrantwie kleine Parasiten sind: nervtötende Helikoptereltern, der bizarreSchuldirektor und mit ihm sein restliches, verschrobenes Personal,insbesondere die eigenwillige Klassenlehrerin - und mittendrin: ganznormale Kinder (Weitere Informationen folgen zeitnah zum Drehstart).TV-Thriller und -Reihen"Amokspiel": Kai Schumann treibt mit Franziska Weisz in derVerfilmung des gleichnamigen Fitzek-Bestsellers ein perfidesPsychospiel: "Hier ist Radio 101Punkt5, Cash-Call. Und sie habenleider, leider alles verloren." So beginnt Jans (Kai Schumann)grausames Amokspiel mit Kriminalpsychologin Ira (Franziska Weisz).Seine Forderung: Ira soll Jans Verlobte zu ihm ins Radiostudiobringen lassen, wo er einen Radiomoderator und vier Studiobesucherals Geiseln genommen hat. Bis dahin spielt er stündlich eine RundeCash-Call. Meldet sich der Angerufene am Telefon falsch, wird eineGeisel getötet. Doch Jans Verlobte ist laut Polizeiakten seit Monatentot ... "Amokspiel", Bestsellerverfilmung, TV-Movie, Herbst 2018,Dienstag, 20:15 Uhr"Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel": Tim Bergmann in seinem erstenEinsatz als Rechtsmediziner im gleichnamigen True-Crime-Thriller vonMichael Tsokos: Er ist der Beste seines Fachs und wird zurSchlüsselfigur zwischen zwei kniffligen Fällen - Dr. Fred Abel: Einsadistischer Arzt entführt in Berlin eine junge Kellnerin, setzt sieunter Drogen und vergewaltigt sie mehrfach. Das Video davon landetauf Abels Handy - doch dieser befindet sich in einem GebietMoldawiens, wo zwei bis zur Unkenntlichkeit zersetzte Leichengefunden wurden, deren Identität er feststellen soll. Während für diejunge Kellnerin ein grausamer Wettkampf gegen die Zeit beginnt, gerätAbel im Ausland in ein politisches Komplott und in immer größereGefahr ... "Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel", Bestsellerverfilmung,TV-Movie, Herbst 2018, Dienstag, 20:15 Uhr"Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt": Sandra Borgmann alsKommissarin im ersten Fall der spannenden Andreas-Franz-Romanreihe:Bestialische Mädchenmorde erschüttern Frankfurts Bevölkerung.Kriminalhauptkommissarin Julia Durant, die selbst bei einem Einsatzschwer verletzt und traumatisiert wurde, stößt bei diesem ersten Fallan ihre Grenzen. Drei junge Frauen wurden auf grauenvolle Weisezerstückelt aufgefunden. Dank ihrer ungewöhnlichen Kombinationsgabeund mit unkonventionellen Methoden versucht Julia, in die Gedankendes Mörders einzudringen. Doch noch während sie und ihr Team imDunkeln tappen, wird das nächste Opfer tot aufgefunden ... "Jung,blond, tot - Julia Durant ermittelt", Bestsellerverfilmung, TV-Movie,Herbst 2018, Dienstag, 20:15 UhrTV-Themenfilm"Lautlose Tropfen": Betäubt, vergewaltigt, aber nicht verstummt -Stefanie Stappenbeck auf der Suche nach dem Täter: Franziska(Stefanie Stappenbeck), glücklich verheiratet und Mutter einerTeenagertochter, trifft sich mit ihren ehemaligen Schulkameraden, um20 Jahre Abitur zu feiern. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht wachtFranziska nackt und ohne Erinnerung in einem Hotelzimmer auf. Siebegreift schnell, dass etwas Schreckliches vorgefallen sein muss. AlsPolizei und Ärzte sich außerstande sehen, ihr zu helfen,rekonstruiert sie auf eigene Faust die Ereignisse der Nacht, um denTäter zu finden ... "Lautlose Tropfen", TV-Movie, Herbst 2018,Dienstag, 20:15 UhrTV-Komödie"Mein Blind Date mit dem Leben": Kostja Ullmann alias SaliyaKahawatte verliert in der Kino-Koproduktion von SevenPictures Filmnahezu sein Augenlicht - und wird zum Überlebenskünstler: Es gelingtihm, einen Ausbildungsplatz zum Hotelfachmann in einem MünchnerNobelhotel zu ergattern, indem er seine Sehbehinderung verheimlicht.Als er die alleinerziehende Laura (Anna Maria Mühe) kennenlernt,fängt Saliyas mühsam aufrechterhaltene Fassade an zu bröckeln ..."Mein Blind Date mit dem Leben", Kino-Komödie, Sonntag, 14.10., 20:15Uhr"Unsere Jungs - Auch Strippen will gelernt sein": Jonas (EugenBauder) will nach seiner gescheiterten Modelkarriere endlich sesshaftwerden. Er heuert als Bauarbeiter an und will endlich Verantwortungfür seinen kleinen Sohn Tim übernehmen. Als Strip-Club-BesitzerVictor (Jorge González) den gutgebauten Mann auf der Baustelleerspäht, erkennt er Jonas' Potenzial. Doch dann verliebt sich Jonasin Tims Fußballtrainerin (Janina Uhse), die sich den idealen Mann anihrer Seite eigentlich ganz anders vorstellt ... "Unsere Jungs - AuchStrippen will gelernt sein", TV-Komödie, Herbst 2018, Dienstag, 20:15Uhr"Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind!" (AT): "HerzlichenGlückwunsch, Sie sind schwanger!" Mit diesen Worten beginnt der wahrgewordene Alptraum der junggebliebenen Endvierzigerin Lola (AndreaSawatzki): Sie ist Frontfrau einer Rockband und hat eigentlich nichtdas geringste Interesse an einer ernsthaften Beziehung, geschweigedenn an einem Baby. Lola wurde in der gynäkologischen Praxisversehentlich die befruchtete Eizelle ihrer Tochter Marie (JenniferUlrich) eingepflanzt, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehrpflegt ... "Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind!" (AT), TV-Komödie,Frühjahr 2019, Dienstag, 20:15 Uhr"Schwiegereltern im Busch" (AT): Fortsetzung der Erfolgskomödie"Zwei Familien auf der Palme": Die Kinder des wohlhabenden Ehepaarsvon Zangenheim (Nadeshda Brennicke, Heio von Stetten) und des"prolligen" Berliner Ehepaars Kowalski (Julia Heinze, Dirk Borchardt)wollen heiraten - ausgerechnet in Südafrika. Obwohl es bei beidenElternpaaren erheblich kriselt, machen sie sich auf den Weg dorthin.Sie wollen vernünftig miteinander umgehen, um ihren Kindern dieHochzeit nicht zu vermasseln. Damit ist es schnell vorbei, als sie imBusch notlanden ... "Schwiegereltern im Busch" (AT), TV-Komödie,Frühjahr 2019, Dienstag, 20:15 UhrWeitere Informationen zu allen Produktionen erhalten Sie gerneunter sat1presse.romplett.de sowie Fotomaterial auf Anfrage unterTel. 089/9507-1166.Kontakt:ProSiebenSat1. 