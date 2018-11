Tim Bendzko live im eigenen Wohnzimmer erleben / Der Singer-Songwriter versteigert zu Weihnachten ein Privatkonzert für den guten Zweck

Baden-Baden (ots) - "Nur noch kurz die Welt retten" kann TimBendzko mit dieser Aktion zwar nicht, aber er setzt sich in jedemFall für eine gute Sache ein: Unter www.unitedcharity.de, Europasgrößtem Charity-Auktionsportal, versteigert der Singer-Songwriter einexklusives Wohnzimmerkonzert, bei dem Tim unplugged nur von einemGitarristen begleitet wird. Der gesamte Erlös für dieses einmaligeMusikerlebnis kommt dabei der Nicolaidis YoungWings Stiftung fürjunge Trauernde zugute. Wer mit seinen Gästen in den Genuss desPrivatkonzerts kommen möchte, kann bis zum 17. Dezember sein Gebotabgeben.Die Wohltätigkeitsauktion ist Teil der großen Weihnachtsaktion"Thomas Müller & friends" für die Münchner Stiftung. Bereits seitmehreren Jahren engagiert sich der Fußballstar gemeinsam mit UnitedCharity mit Auktionen für sein Herzensprojekt, für das in diesem Jahrneben Tim Bendzko viele weitere Promis gewonnen werden konnten. AuchThomas Müller selbst steuert ein Treffen und persönliche Dinge bei.Allein im letzten Jahr wurden in der Vorweihnachtszeit so 29.246 Euroan Erlösen für die Nicolaidis YoungWings Stiftung generiert.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell