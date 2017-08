Tilray unterstützt klinische Studie zu Cannabis und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung

Berlin (ots) - Tilray, ein weltweit führendes Unternehmen in derErforschung und Produktion von medizinischem Cannabis, wird künftigmit dem Forschungsinstitut des McGill University Health Centre(RI-MUHC) in Montreal kooperieren. Gemeinsam mit dem weltweitrenommierten Institut wird Tilray untersuchen, welchen Einflussverdampftes Cannabis auf COPD-Symptome hat.In der Phase-II-Studie wird untersucht, ob und unter welchenBedingungen medizinisches Cannabis bei der Bekämpfung von Atemnot undSteigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit symptomatischerCOPD-Patienten im fortgeschrittenen Stadium effektiv ist ("Proof ofconcept", Dosisfindung). Diese Patienten leiden an chronischen,progredienten Lungenerkrankungen, die den Atemfluss behindern, unddie ohne Behandlung irreversible Lungenschäden verursachen können. Zuden pathophysiologischen Merkmalen von COPD zählen reduzierteAusatmung, Atem-Einschlüsse, Lungenüberblähung, Anomalien beimGasaustausch und Hypersekretion von Schleim. Die erste Folge istAtemnot, und damit verbunden der Verlust von Autonomie und einegeringere Lebensqualität. Viele COPD-Patienten meiden körperlicheAnstrengung, was zu psychischen Ko-Morbiditäten wie Angstzuständenund Depressionen sowie einem schlechteren Allgemeinzustand führt.COPD ist weltweit eine der gravierendsten Krankheits- undTodesursachen. Es verursacht hohe gesellschaftliche undwirtschaftliche Folgekosten. Schätzungen zufolge leiden ungefähr 17 %der kanadischen Erwachsenen über 40 Jahren an COPD, in Deutschlandsollen es zwischen 10 % und 12 % sein. Der Umgang mit den Symptomenist entscheidend für die Stabilisierung der Patienten und den Erhaltihrer Lebensqualität. Geschätzte 45-90 % der Erwachsenen mitfortgeschrittenem COPD leiden bei körperlichen Aktivitäten anchronischer Atemlosigkeit, die sie schwer einschränkt - das gilt auchfür Patienten, deren ursprüngliche Lungenerkrankung mit bereitsvorhandenen und zugelassenen Arzneimitteln wie etwaBronchodilatatoren oder Kortikosteroiden optimal behandelt wird.Daher werden effektivere Behandlungsmethoden für COPD dringendbenötigt.Das Forschungsteam um Dr. Dennis Jensen und Dr. Jean Bourbeau wirddie klinische Studie im McConnell Centre for Innovative Medicine amRI-MUHC durchführen. Dr. Jensen sagt: "Es werden Zusatztherapienbenötigt, um bei Patienten mit fortgeschrittener COPD dieAtemlosigkeit zu lindern, die körperliche Leistungsfähigkeit zuerhöhen und so ihren Gesamtzustand zu verbessern. MedizinischesCannabis könnte hier weiterhelfen." Zurzeit werden bereits die 20erforderlichen Probanden gesucht, mit denen die Studie noch in diesemJahr durchgeführt werden soll."Wir freuen uns, diese wichtigen Studien unterstützen zu können",sagt Dr. Catherine Jacobson, Leiterin der klinischen Forschung beiTilray. "Sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass verdampftesCannabis sicher, gut verträglich und wirksam ist, können wir weiterforschen, um COPD-Patienten und Menschen mit anderen Krankheitendabei zu helfen, ihre Symptome effektiv zu lindern."Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, die klinische Forschungvoranzutreiben, um neue Erkenntnisse zu medizinischenCannabisprodukten zu gewinnen und diese für die Patienten sicherer zumachen. Die COPD-Studie ist eines von mehreren aktuellenForschungsprojekten. In Kanada unterstützt Tilray weitere klinischeStudien zur Epilepsie bei Kindern im SickKids Hospital sowiezur Posttraumatischen Belastungsstörung an der University of BritishColumbia. In Australien kooperiert Tilray mit der University ofSydney und der Regierung von New South Wales bei der Erforschung vonmedizinischem Cannabis als Symptombehandlung für Übelkeit undErbrechen durch Chemotherapien.Über TilrayTilray gehört weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich derErforschung und Herstellung von medizinischem Cannabis. DasUnternehmen kanadischen Ursprungs hat es sich zur Aufgabe gemacht,Patienten weltweit eine sichere und zuverlässige Behandlung mitmedizinischem Cannabis zu ermöglichen. Seit 2014 versorgt Tilray über20.000 Patienten in Kanada, der Europäischen Union, Australien undLateinamerika. Hergestellt wird das medizinische Cannabis in einerhochmodernen Produktionsanlage in Kanada, für die Tilray als ersterCannabishersteller in Nordamerika die europäische GMP-Zertifizierung(Good Manufacturing Practice, GMP) erhielt. Tilray hat zu diesemZweck bereits 30 Millionen Dollar in die Entwicklung und Optimierungdes Produktionsprozesses investiert. Mehr als 130 Experten in fünfLändern arbeiten und forschen bei Tilray zum Wohle der Patienten.Seit diesem Jahr arbeitet die Tilray Deutschland GmbH von Berlin ausan der Erschließung des deutschen Marktes. Der Bedarf anmedizinischem Cannabis ist groß: bis zu 800.000 Patienten könntenWissenschaftlern zufolge damit in Zukunft in Deutschland behandeltwerden. Zusätzliche Informationen unter tilray.de.