Tilray überrascht mit grünen Zahlen, aber…

Tilray (WKN: A2JQSC) ist am Montag mit einem Kurssprung von +12,77% auf 7,23 US$ eine Ausnahme in roten Märkten gewesen. Die Branchengröße berichtet zwar ein Mega-Ergebnis, dafür ist der Rest aber eigentlich eher mittelmäßig.

Tilray ist ein kanadisches Pharma- und Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Nanaimo, das in den USA gegründet wurde. Mit 3,4 Milliarden US$ Börsenwert ist Tilray eines der Schwergewichte im Sektor. Als Gesellschaft mit Marktanteilen in den legalen Einzelmärkten und mit ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.