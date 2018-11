Tilray Registered mit neuer Stabilität

Der vergangene Monat bedeutete für die Aktionäre von Tilray Registered eine harte Leidenszeit. Insgesamt ging es für ihren Wert in dieser Phase um rund 22 Prozent gen Süden. Immer wieder hatten die Kennzahlen die raschen Kurssteigerungen der Vergangenheit nicht stützen können. In dieser Woche präsentiert sich der Titel nun ungewohnt stabil. Dank neuer Kursgewinne am Mittwoch steht für diesen Zeitraum ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.