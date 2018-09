Tilray Registered erfährt Kurssturz

Die Investoren werden sich noch einige Zeit an den schwarzen Montag erinnern. Tilray Registered erfuhr einen regelrechten Kurssturz. Am Abend notierte das Wertpapier 16,81 Prozent im Minus. Zurückzuführen war diese Entwicklung auf massenhafte Verkäufe enttäuschter Anleger, die ihre Hoffnungen in Tilray nach unten korrigieren mussten. Das brodeln der vergangenen Handelswoche brach sich nun im Fall des Wertpapiers Bahn.

Ein Beitrag von Robert Sasse.