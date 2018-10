Tilray Registered: Stark nur in Amerika

An den heimischen Börsen konnten sich die Aktien von Tilray Registered am heutigen Donnerstag nicht durchsetzen. An den amerikanischen Märkten gliederten sie sich jedoch nahtlos in die aktuelle Hochstimmung ein. Dort konnten sich die Aktionäre über ein deutliches Plus freuen. Die Aktie notierte am Nachmittag bei 156,83 US-Dollar, was einem Zuwachs von rund 13 Prozent entspricht. Bereits in der letzten Handelswoche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.