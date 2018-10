Tilray Registered: Jetzt ist Konsolidierung gefragt

Tilray Registered schockierte zuletzt die Anleger an der Börse. Diese sahen sich allein in der vergangenen Handelswoche mit Verlusten von knapp 30 Prozent konfrontiert. Die goldenen Zeiten, in denen es mit Tilray mit der Kraft der Bullen nach oben zu gehen schien, haben damit zunächst ein Ende. Während Analysten die jüngsten Verluste als Korrektur betiteln, sehen Investoren neue günstige Einstiegschancen, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.