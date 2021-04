Tilray: Gelingt jetzt eine Wende?

Zu Beginn des neuen Jahres setzte die Tilray-Aktie zu einem dynamischen Anstieg an. Er erreichte ein erstes Hoch am 15. Januar bei 22,61 US-Dollar. Im Februar beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung nochmals erheblich, sodass der Wert bis zum 10. Februar in einer extrem steilen Rallye auf ein Hoch bei 67,00 US-Dollar vordringen konnte.

Die nachfolgenden Gewinnmitnahmen ließen den Kurs bis Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung