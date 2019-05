Tilray: Einnahmeziel fürs Q4 verpasst, aber Umsätze steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Tilray":

Zwei der größten kanadischen Marihuana-Züchter, Aurora Cannabis und Canopy Growth, legten vor einigen Wochen ihre Ergebnisse für das Quartal mit Ende am 31. Dezember 2018 vor. Das bedeutet, dass neulich alle Augen auf Tilray (WKN:A2JQSC) gerichtet waren, als das Unternehmen nach dem Börsenschluss seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.

Tilray meldete im vierten Quartal einen Umsatz von 15,5 Millionen USD, ein Plus von 203,8 % gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf den Start des legalen Handels in Kanada zurückzuführen ist. Damit wurde die durchschnittliche Analystenschätzung von 14,2 Millionen USD deutlich übertroffen. Das Unternehmen gab einen Nettoverlust im vierten Quartal von 31 Millionen USD bzw. 0,33 USD pro Aktie bekannt. Dies spiegelt den Nettoverlust von 3 Millionen USD bzw. 0,04 USD pro Aktie gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider. Das lag auch unter den Schätzungen der Analysten von 0,12 USD pro Aktie.

Trotz dieses Berichts stieg der Aktienkurs von Tilray nachbörslich um fast 5 %. Der Markt achtete offenbar eher auf das Umsatzwachstum des Unternehmens.

Es wurde allgemein erwartet, dass Tilrays Umsatz deutlich höher sein würde als zuvor. Beobachter erwarteten jedoch auch, dass Tilrays Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal nicht so stark sein würde wie das von Aurora Cannabis oder Canopy Growth – und sie hatten Recht. Tilrays Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 %, bei Aurora waren es allerdings 83 %, bei Canopy sogar 256 %.

Der Nettoverlust von Tilray verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum und dem Vorquartal, da das Unternehmen die Ausgaben in allen Bereichen steigerte. Der größte Anstieg war bei den allgemeinen und Verwaltungskosten zu verzeichnen, die gegenüber dem Vorquartal um fast 83 % anstiegen. Tilray führte diese erhöhten Ausgaben auf „Wachstumsinitiativen, den Ausbau internationaler Teams sowie Kosten im Zusammenhang mit Finanzierungen und M&A-Aktivitäten (Mergers and Acquisitions)“ zurück.

Brendan Kennedy, President und CEO von Tilray, konzentrierte sich mehr auf die Geschäftsinitiativen des Unternehmens als auf die Finanzergebnisse. Er stellte fest, dass Tilray bei mehreren Initiativen bedeutende Fortschritte erzielt hat. Darunter fielen die Vergrößerung der Produktionskapazität, der Ausbau von Partnerschaften und strategische Akquisitionen. Kennedy sagte, dass Tilray „der Verfolgung globaler Wachstumschancen verpflichtet ist und bei der Bereitstellung von Kapital diszipliniert vorgehen wird, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Europa, wo wir glauben, dass wir mehrere Wege zur Wertschöpfung haben.“

Jetzt neu: kostenlose Studie Cannabis -- Der grüne Rausch Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat -- du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis -- Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 19.3.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019