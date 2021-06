Tilray-Aktie: Ein nächster Short-Squeeze?

Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) gab am Dienstag die Einführung einer neuen medizinischen Marke, Symbios, sowie einer neuen Linie von topischen Behandlungen unter seiner Marke Aphria bekannt. Symbios wird eine Reihe von Produkten anbieten, darunter getrocknete Blüten, Öle und Pre-Rolls, während die neue Produktlinie von Aphria speziell auf Patienten ausgerichtet ist, die an entzündlichen Gelenkerkrankungen leiden.

