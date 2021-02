Tilray-Aktie: Der nächste Rückschlag!

Beim Kurs der Tilray-Aktie ging es in der ausgelaufenen Woche so richtig drunter und drüber. Am Donnerstag noch konnte der Titel nach der heftigen Korrektur vor rund zwei Wochen wieder ein wenig aufholen. Die Bären ließen sich aber nicht ansatzweise die Butter vom Brot nehmen und ließen weite Teile der Zugewinne im frühen Handel schnell wieder dahinschmelzen.

Am Freitag erlitt die Tilray-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung