Tilray-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Bei der Tilray-Aktie setzte im Januar eine steile Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs am 10. Februar – also in nicht einmal sechs Wochen – auf ein Hoch bei 67 USD katapultierte. Zum Vergleich: am 4. Januar war der Anteilsschein noch weniger als 10 USD wert. Zu einem großen Teil wurde der Anstieg daraufhin aber wieder verkauft. Anfang März setzte der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung