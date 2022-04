Tilray-Aktie: Das geht auf Dauer nicht gut!

Zwei Wochen nach dem Beginn einer Cannabis-Hausse in den USA hat Tilray in seinem dritten Quartal (per Ende Februar) unerwartet einen Überschuss erwirtschaftet. So meldete das kanadische Unternehmen einen Nettogewinn von 43 Millionen US$ oder 0,09 US je Aktie. Im Vorjahresquartal schlug noch ein Nettoverlust von -273 Millionen US$ zu buche oder -1,03 US$ je Aktie. Die von Capital IQ erfassten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



