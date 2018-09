Tilray Aktie: Im freien Fall!

Was bereits in der letzten Woche seinen Anfang nahm, setzt sich heute bei der Aktie von Tilray fort. Die Anleger verabschieden sich in Massen von dem Titel, wodurch der Kurs sich derzeit im freien Fall befindet. Am Montagmorgen verlor die Aktie erneut um 15 Prozent an Wert und durchkreuzte damit die psychologisch nicht unwichtige Marke bei 100 Euro nach unten. Aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.