Tilray-Aktie: Wissenswertes für Anleger!

Am Donnerstag veröffentlichte Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY) (TSX:TLRY) seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal, das am 31. August 2021 endete, und wies einen Nettoumsatz von 168 Millionen US-Dollar aus, der im Jahresvergleich um 43 % gestiegen ist und unter den Konsensschätzungen von 174,93 Millionen US-Dollar liegt.

Das in New York und Ontario ansässige Unternehmen führte das Umsatzwachstum auf eine 38%ige Verbesserung der Netto-Cannabiseinnahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung