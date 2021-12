Tilray-Aktie: Wird der Abwärtstrend jetzt gebrochen?

Der Kurs der Tilray-Aktie bildete am 15. November bei 13,95 US-Dollar ein Hoch aus und ging anschließend in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie durchbrach den 50-Tagedurchschnitt und auch die im Oktober erreichten Tiefs. Erst am 6. Dezember konnte durch den Rückfall auf 8,44 US-Dollar ein Tief ausgebildet und ein neuer Anstieg gestartet werden.

Er erreicht nun mit dem kurzfristigen Abwärtstrend



