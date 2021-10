Tilray Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) Aktien handeln am Dienstag höher, nachdem das Unternehmen einen neuen Präsidenten von Tilray Canada ernannt hat. Blair MacNeil wird der neue Präsident von Tilray Canada werden. Die Aktie war am Dienstag den ganzen Tag über in den sozialen Medien wie StockTwits und Yahoo Finance im Trend. Tilray schloss mit einem Plus von 15,8 % bei 11,66 $.

Tilray Tägliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!