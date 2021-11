Tilray-Aktie: Weiterhin im Sinkflug!

Der vergangene Freitag kannte an den Börsen viele Verlierer. Doch sinkenden Kurse sind für Tilray-Anteilseigner seit langem schon nichts Neues mehr! Die Tilray-Aktie hat sich in jüngster Vergangenheit steil abwärts bewegt. Wie ein Blick auf den Chart zeigt, verzeichnet die Aktie in den letzten sechs Monaten einen immensen Abstieg von knapp 35 Prozent.

Trotz alledem noch Hoffnung?

