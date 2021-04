Tilray Aktie: Was hat die New York Legalisierung damit zu tun?

Die Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) Aktie wurde in den letzten Wochen in einer konsolidierenden Spanne gehandelt, und Optionshändler könnten denken, dass die Tilray-Aktie sich für einen weiteren Run rüstet.

Die Tilray Trades

Um 9:42 Uhr am Mittwoch führte ein Händler einen Call-Block von 300 Tilray-Optionen mit einem Ausübungspreis von $30 aus, die am 21. Mai auslaufen. Der Handel stellte eine bullische Wette im Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung