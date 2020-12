Tilray-Aktie: Was bringt der Zusammenschluss kurstechnisch?

An alte Hochs konnte die Tilray Aktie schon länger nicht anknüpfen, nun steht ein großer Zusammenschluss an und die Tilray Aktie katapultiert es erst einmal nach oben. In der Cannabis-Branche fehlt es bislang an einer Verengung des Wettbewerbs, dies wurde bereits vor mehreren Jahren immer wieder betont. Nun beginnt Tilray den ersten Schritt in die richtige Richtung. Die ersten Freudengewinne musste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung