Tilray Aktie: Warum steigt sie und was kommt als nächstes?

Tilray Inc (NASDAQ:TLRY) brach am 25. Mai aus einem Dreieck nach oben aus, und am Mittwoch setzte die Aktie ihren Aufwärtstrend fort.

Die Bewegung könnte auf eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten zurückzuführen sein: Erneuertes Interesse am Cannabis-Sektor: Ein paar der größeren kanadischen Cannabis-Unternehmen haben in den letzten Tagen ein erhöhtes bullisches Volumen und höhere Preise gesehen.(NASDAQ:OGI) und