Tilray-Aktie: War es das schon wieder?

Nach vorsichtigen Erholungen in der laufenden Woche geriet die Tilray-Aktie im späten Handel am Donnerstag schon wieder zunehmend unter Druck und ist nun auf dem besten Weg, die Zugewinne der letzten Tage wieder aus der Hand zu geben. Von 8,68 Euro ging es zunächst bis auf 8,19 Euro per Handelsschluss abwärts.

Auch am heutigen Freitag scheint sich die negative Tendenz fortzusetzen.



