Tilray-Aktie: Volatiler geht es kaum!

Die Tilray-Aktie ist zurzeit richtig gefragt! Der Wert hat zwar noch eine recht kurze Börsengeschichte, aber geht in den Foren bereits viral. Der Grund ist der wahnsinnige Kursanstieg der vergangenen Tage, der einfach nicht abebben will. Doch Anleger sollten sich bewusst sein, dass es bei einer Aktie immer in zwei Richtungen gehen kann. Gut zu erkennen war das gestern. Hier startete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.