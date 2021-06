Tilray Aktie: Tilray und Sundial erzielen große Gewinne!

Die Aktien von Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) und Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL) verzeichneten im regulären Handel am Mittwoch zweistellige Zuwächse aufgrund des hohen Interesses von Kleinanlegern an den beiden in Kanada ansässigen Cannabisunternehmen.

Was geschah

Die Aktien von Tilray stiegen um 11,9% und die Aktien von Sundial Growers stiegen um 13% im Mittwochshandel, nachdem der E-Commerce-Riese Amazon.com Inc.(NASDAQ:AMZN) sagte, dass er die bundesweite Legalisierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung