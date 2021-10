Tilray Aktie: Tilray bricht unter dem Muster!

Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) Aktien beendeten die Sitzung am Donnerstag höher in einer Umkehrung, nachdem das Cannabis-Unternehmen schlechter als erwartete Ergebnisse veröffentlicht hatte.

Das Unternehmen sagte, dass sein Nettoverlust im ersten Quartal auf $34,6 Millionen oder 8 Cents pro Aktie gestiegen ist, gegenüber einem Verlust von $21,7 Millionen oder 9 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

Tilray stieg um 2,13% auf $11,02 bei Börsenschluss.

