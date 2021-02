Tilray-Aktie: Starke Wochen, aber Vorsicht!

Neben Wasserstoff ist wohl Cannabis die dominierende Branche an der Börse. Zurzeit sind kaum woanders höhere Renditen möglich. Das kanadische Unternehmen TILRAY möchte von diesem Trend auch etwas abhaben. Investoren beteiligen sich deshalb kräftig an der Firma und verhalfen der Aktie in den letzten Wochen zu einem überragenden Aufstieg. Notierte der Anteil Ende 2020 noch bei unter 7€, wurde kurzzeitig die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung