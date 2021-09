Tilray-Aktie: Stärkt diese Vertriebspartnerschaft!

Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) (TSX:TLRY) erweitert seine Vertriebspartnerschaft mit der in Quebec ansässigen ROSE LifeScience Inc. über seine Tochtergesellschaft Tilray Canada Ltd.

Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung wurde ROSE ein offizieller Partner der kürzlich gegründeten neuen Einheit.

ROSE hat sich bereit erklärt, das gesamte Tilray-Produktportfolio in Québec zu vertreten, darunter Grail, Marley Natural, Dubon, La Batch, Broken Coast, Riff, Solei, Good Supply, B!NGO und P'tite



