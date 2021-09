Tilray-Aktie: Schließt einen Vertrag mit AMP!

Überblick

AMP Alternative Medical Products Inc.(Frankfurt: C4TA) (ISIN: CA0318961038) (CSE:XCX) gab am Montag bekannt, dass es als exklusiver Marketingpartner für alle in Deutschland importierten oder angebauten Produkte der Marke Aphria ausgewählt wurde. Aphria ist eine medizinische Cannabismarke, die dem kanadischen Cannabisriesen Tilray, Inc.(NASDAQ: TLRY) gehört, und AMP ist ein pharmazeutischer Lieferant von medizinischen und CBD-Therapieprodukten für deutsche Apotheken mit Sitz in Erfurt



zur Originalmeldung