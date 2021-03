Tilray-Aktie: Rettet das den Aufwärtstrend?

Über Wochen gab es bei der Tilray-Aktie im Zuge einer heftigen Korrektur nichts als rote Vorzeichen zu sehen. In weniger als vier Wochen verlor der Titel zeitweise um mehr als 70 Prozent an Wert und das 52-Wochen-Hoch bei 62 Euro ist längst in unerreichbare Ferne gerückt.

