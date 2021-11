Tilray-Aktie: Legalisierung von Cannabis steht auf der Agenda!

Durch den Regierungswechsel in Deutschland könnte nun auch eine gewisse Dynamik in das Thema Legalisierung von Cannabis kommen. Angedacht ist wohl ein kontrollierter Verkauf über lizensierte Stellen. Dies kommt einer Legalisierung wie in Kanada oder Teilen der USA gleich. Hier eröffnen sich auch für den Giganten Tilray Chancen. Tilray produziert vor allem hochqualitatives Cannabis für die medizinische Anwendung.

