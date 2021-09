Tilray-Aktie: Könnte sie eine hässliche Entwicklung nehmen?

Die Aktien von Tilray Inc(NASDAQ:TLRY) werden am Montag niedriger gehandelt, obwohl es keine offensichtlichen Unternehmensnachrichten zu geben scheint, die den Kurssprung erklären könnten. Pablo Zuanic von Cantor Fitzgerald sagte am Montag, dass er Tilray gegenüber Canopy Growth Corp(NASDAQ:CGC) für diejenigen bevorzugt, die ein Engagement bei den größeren kanadischen LPs wünschen.

Tilray war bei der letzten Überprüfung am Montagnachmittag um 7,97% auf $11,21 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung