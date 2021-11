Tilray-Aktie: Kein Ende in Sicht?

Seit Februar diesen Jahres ist das Wertpapier von Tilray stetig am Sinken. So hat es innerhalb dieser Periode einen Rückgang von über 80 % erfahren. Der Trend hat seitdem immer weiter an Stärke zugenommen. Viele Aktionäre hoffen nun aufgrund von verschiedensten Verbesserungen auf eine Trendwende.

