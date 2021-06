Tilray-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Eine Aufwärtsbewegung führte die Tilray-Aktie am 9. Juni auf ein Hoch bei 23,04 Dollar, gleichbedeutend mit einem neuen 2-Monats-Hoch, doch in den letzten Tagen hat der Kurs wieder mit Abgaben zu kämpfen. Nachdem es am Dienstag starke Verluste von mehr als 6 Prozent gab, tendiert das Papier auch am Mittwoch südwärts. Die Verluste halten sich mit -0,50 Prozent allerdings in Grenzen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



