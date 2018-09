Tilray Aktie: Ist der Absturz vorbei?

Die Blase bei der Aktie von Tilray ist in den letzten Tagen mit einem lauten Knall geplatzt. Innerhalb weniger Tage verlor das Papier um rund zwei Drittel an Wert und zeigte keine Anzeichen einer Bodenbildung. Am heutigen Dienstag gibt es aber am Morgen wieder etwas Hoffnung. Nachdem die Aktie gestern im Tief bis auf 85,01 Euro fiel, geht es seither wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.